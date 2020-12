La prima missione della NASA su un raro asteroide che vale 10 quintilioni di dollari: 16 Psyche potrebbe essere un modello in scala del nucleo della Terra

Un gigantesco asteroide metallico, a circa 3 volte la distanza Terra-sole, ha catturato l’attenzione di scienziati e astronomi fin dal 1852, ma ora la NASA pianifica una missione, unica nel suo genere. Gli scienziati si chiedono se questo asteroide, chiamato 16 Psyche, possa essere il nucleo esposto di un pianeta primordiale, un tempo forse grande quanto Marte, che ha perso i suoi strati rocciosi esterni dopo innumerevoli collisioni miliardi di anni fa. Gli scienziati hanno numerose altre teorie su come 16 Psyche possa essersi formato.

Gli astronomi hanno studiato l’asteroide nelle lunghezze d’onda del visibile dell’infrarosso, ma anche radar, e hanno scoperto che la sua forma somiglia in qualche modo ad una patata. 16 Psyche è uno degli oggetti più grandi nella cintura degli asteroidi del nostro sistema solare tra Marte e Giove e si dice che valga 10 quintilioni di dollari, una quantità di denaro maggiore del prodotto interno lordo del mondo. Il motivo per il quale questo asteroide vale così tanto è che è diverso dalla maggior parte degli altri asteroidi che hanno corpi rocciosi o ghiacciati, spiega la NASA. Gli scienziati credono che l’asteroide sia composto prevalentemente di ferro e nichel, simile al nucleo della Terra.

“Abbiamo visto meteoriti che sono prevalentemente di metallo, ma Psyche potrebbe essere unico in quanto potrebbe essere un asteroide che è totalmente fatto di ferro e nichel”, spiega Tracy Becker, ricercatrice del Southwest Research Institute di San Antonio (Texas) e autrice di uno studio sull’asteroide. Questo significa che questo asteroide potrebbe rappresentare un modello in scala del nucleo della Terra così come si presentava durante l’accrezione planetaria, prima di acquisire abbastanza massa da diventare un pianeta. Psyche è l’unico corpo conosciuto simile ad un nucleo metallico che attualmente si muove abbastanza vicino a noi da consentire l’accesso. “Ciò che rende Psyche e altri asteroidi così interessanti è che sono considerati come i mattoni del sistema solare”, aggiunge Becker.

L’asteroide viaggia intorno al sole tra le orbite di Marte e Giove a una distanza che va da 235 a 309 milioni di miglia dal sole. Psyche impiega circa 5 anni terrestri per completare un’orbita intorno al sole, ma solo poco più di 4 ore per ruotare una volta sul suo asse, la durata, cioè, di un “giorno” su Psyche, spiega la NASA. Le osservazioni indicano che le sue dimensioni sono 278km X 231km X 188km. Il suo diametro medio è di circa 225km, circa 1/16 del diametro della luna della Terra.

La NASA sta pianificando di lanciare un veicolo spaziale per studiare l’asteroide nel 2022. Tuttavia, serviranno diversi anni dopo questa data prima che gli scienziati vengano a conoscenza di dettagli più specifici sull’asteroide, considerato che il veicolo spaziale non ci arriverà prima del 2026. “La missione Psyche sarà la prima missione ad indagare un mondo di metallo piuttosto che di roccia e ghiaccio. Psyche offre una finestra unica sulla violenta storia di collisioni e accrezione che ha creato i pianeti terrestri”, si legge sul sito della NASA.

Con un’orbita pianificata che durerà per 21 mesi, il veicolo spaziale mapperà e studierà le proprietà di 16 Psyche per comprendere se è un nucleo o del materiale non fuso, mapperà la topografia dell’asteroide e determinerà come si è formato rispetto alla Terra. Gli scienziati sperano che studiare l’asteroide aiuterà a comprendere meglio il nucleo della Terra. “Comprendere ciò che davvero compone un pianeta e vedere potenzialmente l’interno di un pianeta è affascinante. Quando arriveremo su Psyche, capiremo davvero se è così, anche se non andrà come ci aspettiamo”, dice Becker. Studiare 16 Psyche potrebbe fornire l’opportunità di apprendere di più su un oggetto che è simile all’interno di pianeti come la Terra e svelare i segreti del sistema solare.