Natale 2020: dalla California gli auguri “animalisti” di Harry e Meghan

Cartolina di auguri di Buon Natale dalla California da Harry e Meghan: è stato diffuso un tenero scatto che raffigura i duchi di Sussex con il piccolo Archie, che appare quindi in un’immagine pubblica per la prima volta dal suo compleanno, lo scorso maggio.

I duchi di Sussex – che quest’anno ha lasciato la famiglia reale – sono ritratti insieme al loro primogenito nel giardino della loro casa in California, con lo sfondo di una casetta in miniatura con addobbi natalizi e circondati da due cani.

Gli auguri sono stati diffusi tramite i social dell’associazione animalista Mayhew, con sede a Londra e sostenuta da Meghan Markle.