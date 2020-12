Natale e Covid, il parroco ai fedeli: “Tranquilli, Gesù non è nato a mezzanotte e nemmeno il 25 dicembre”

Sulla questione della messa di Natale sono già state spese migliaia di parole. E’ così scandaloso ‘far nascere Gesù’ due ore prima del solito? Noi di MeteoWeb avevamo già espresso la nostra opinione in merito, corroborata da fonti storiche: Il 25 dicembre non è il giorno in cui è nato Gesù: la vera storia, i fatti e le date sulla nascita del bimbo di Nazareth.

Ora, ad avallare in parte queste tesi arrivano persino esponenti ecclesiastici. ‘Tranquilli, il 25 dicembre non è il compleanno di Gesù, non è nato a mezzanotte’‘. E’ stato questo l’ammonimento di padre Ottavio De Bertolis nel corso dell’omelia di stamani nella chiesa del Gesù a Roma. Il gesuita faceva proprio riferimento al dibattito sulla messa della notte di Natale per dire come la questione della messa della Vigilia, anticipata alle 20 per il coprifuoco a causa dell’emergenza sanitaria, sia irrilevante dal punto di vista della fede. ”Si parla tanto in questi giorni di Natale e della messa di mezzanotte ma noi non sappiamo nemmeno quando è nato Gesù – ha osservato il gesuita nell’omelia –. Per quel che ne sappiamo potrebbe essere nato anche a luglio, di mattina. Per dire che importanza ha la messa di mezzanotte”. Padre De Bertolis ha osservato ancora: ”C’è un punto nel libro della Sapienza che dice che la Sapienza è scesa dal cielo nel mezzo della notte e noi la applichiamo a Gesù ma non sappiamo affatto quando sia nato. Il 25 dicembre è festa pagana. E i cristiani la hanno applicata a Gesù e hanno fatto benissimo ma non è il compleanno di Gesù, quindi tranquilli e sereni’‘.