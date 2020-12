Mentre l’Italia chiude la popolazione in casa per Natale, il Regno Unito promuove le riunioni familiari: sì all’incontro tra più nuclei familiari

Mentre il Governo italiano lavora a nuove misure restrittive da adottare durante le festività natalizie per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il governo inglese studia invece come allentare le restrizioni per le riunioni di famiglia durante il Natale. Il segretario di Stato per le comunità e il governo locale, Robert Jenrick, ha riferito che oggi si terranno nuove discussioni tra i leader della quattro nazioni del Regno Unito.

“Potrebbe essere controproducente approvare regole eccessivamente restrittive piuttosto che fornire una guida molto chiara e sobria e chiedere alle persone di riflettere attentamente e di giungere a un loro giudizio informato”, ha affermato il segretario intervistato alla radio della Bbc. Le nuove indicazioni, che puntamento ad un allenamento, consentirebbero riunioni di tre nuclei familiari tra il 23 e il 27 dicembre, indipendentemente dalle restrizioni locali in vigore.

Nonostante le perplessità di molti, Johnson ha intenzione di confermare la regola che per 5 giorni prevede incontri tra più nuclei failiari. Il premier non ha intenzione di fare marcia indietro: secondo le indiscrezioni riportate dal Telegraph si limiterà ad invitare i cittadini all’autoisolamento prima di incontrarsi con famiglia o amici a Natale. Il governo varerà linee guida più stringenti riguardo a ciò che sarà consentito fare durante le festività, ma la regola in base alla quale dal 23 al 27 dicembre saranno consentiti i contatti fino a un massimo di tre diversi nuclei familiari non cambierà.