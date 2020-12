Natale ai tempi del Covid, l’invito dell’OMS: indossare la mascherina anche in famiglia

Mentre il Governo valuta nuove misure restrittive e nuove chiusure per l’emergenza coronavirus, l’OMS lancia importanti messaggi alla popolazione, soprattutto a quella europea. L’ufficio europeo dell’organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un messaggio importante in vista delle riunioni familiari per le festività natalizie. “Le riunioni al chiuso, anche le più piccole, possono essere particolarmente rischiose per via di gruppi di persone, giovani e anziani, di famiglie diverse. Le riunioni dovrebbero essere tenute all’aperto, se possibile, e i partecipanti dovrebbero indossare mascherine e mantenere il distanziamento. Al chiuso è fondamentale limitare le dimensioni del gruppo e garantire una buona ventilazione per ridurre il rischio di esposizione“.

“Può sembrare scomodo indossare mascherine e rispettare il distanziamento quando si è in presenza di amici e familiari, ma così facendo si contribuisce in modo significativo a garantire che tutti rimangano sani e al sicuro. Le persone più vulnerabili e gli amici o i parenti più anziani possono trovare molto difficile chiedere ai propri cari di rispettare il distanziamento, indipendentemente dalle ansie o dalle preoccupazioni che possono avere“, hanno aggiunto da Oms Europa.