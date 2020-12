Non solo Coronavirus: il Giappone fa i conti anche con l’aviaria, nuova ondata a Miyazaki

Il Giappone, oltre al Coronavirus, sta affrontando anche un’altra emergenza: per la seconda volta in meno di un mese una nuova ondata di influenza aviaria è stata localizzata a Miyazaki, nella prefettura a sudovest dell’arcipelago.

Le autorità, riferiscono i media locali, dovranno abbattere almeno 36mila polli a Miyakonojo, dove ha sede uno dei principali stabilimenti di produzione di carne della regione.

Crescono i timori negli agricoltori della zona per quello che sembra essere un virus ad alta patogenicità: le prime positività nel pollame allevato sono state rilevate dopo la morte sospetta di 72 galline. E’ stato un test genetico a confermare la presenza dell’agente patogeno.

La prefettura locale ha imposto lo stop del trasferimento di animali e di merce per 94 fattorie localizzate in un perimetro di 10 km dallo stabilimento in cui è apparso il virus, per un totale di 4,3 milioni di animali.

Solo pochi giorni fa erano stati segnalati altri casi di influenza aviaria a Hyuga e Tsuno, mentre un mese fa, nella prefettura di Kagawa, si sono dovuti abbattere circa 330mila polli.