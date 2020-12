Nuova scossa di terremoto a Verona: trema ancora la terra a Salizzole

E’ stata avvertita pochi minuti fa una nuova scossa in Veneto: la terra ha tremato ancora a Salizzole, in provincia di Verona. Alle 16.26 è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.3, a 18.9 km di profondità. La popolazione veronese torna ad allammarsi dopo il terremoto di magnitudo 4.4 di ieri. Fortunatamente quello di oggi è stato più lieve e non si registrano, al momento, danni e feriti.