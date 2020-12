Nuova variante di SARS-CoV-2, Bassetti predica calma: “troppo rumore! Cacofonico e da non ascoltare”

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare della nuova variante di SARS-CoV-2 apparsa nel Regno Unito che sta destando molta preoccupazione. Tanti sono gli esperti, però, che parlano di allarmismo ingiustificato, tra questi c’è anche Matteo Bassetti: “Stiamo calmi: non siamo di fronte a un virus nuovo, ma allo stesso virus lievemente mutato e forse più diffusivo. I vaccini funzionano anche su questa variante. Troppo rumore. Troppo. Troppo. Cacofonico e da non ascoltare“, ha scritto l’infettivologo sulla sua pagina Facebook.

“Ieri ho detto che la variante inglese o altre mutazioni simili probabilmente erano già circolanti in molti altri paesi, inclusa l’Italia. Ieri sera è arrivata conferma che la stessa variante di SarsCoV-2 è stata trovata anche in Italia. Quindi fermare i voli da e per l’Inghilterra sembra simile a quello che si fece nell’inverno scorso con la Cina. Il virus era già arrivato qui tra noi e noi lo cercavamo nei signori con gli occhi a mandorla…..Guardiamo in casa nostra dove abbiamo validissimi esperti di microbiologia, virologia e genomica e mettiamoli nelle condizioni di lavorare al meglio e di essere ascoltati da chi decide…. Per qualcuno, quello che fanno all’estero è sempre più giusto e intelligente di quello che facciamo da noi……. Sono state numerose le pubblicazioni scientifiche che hanno documentato vari tipi di mutazioni del SarsCoV-2, senza che ci sia stata tutta l’enfasi delle ultime 24 ore….“, ha affermato ancora Bassetti.