Nuova Zelanda, vulcani estinti sovrapposti e coste frastagliate: la Penisola di Banks vista dallo Spazio [FOTO]

Fratture lungo le pareti del cratere hanno portato alla formazione di due lunghe, strette rade: Lyttelton al nord e Akaroa a sud. La penisola ha anche molte altre baie e insenature più piccole, che le conferiscono un insolito aspetto a forma di ruota dentata. Christchurch, la città più grande dell’Isola del Sud, è visibile immediatamente a nord della penisola di Banks.

La costa frastagliata contrasta fortemente con le adiacenti, piatte, Piane di Canterbury. Estendendosi per circa 80 km nell’entroterra, dalla costa alle pendici delle Alpi meridionali visibili nella parte superiore sinistra dell’immagine, queste pianure sono una ricca regione agricola nota per grano e orzo, come pure per la lana e l’allevamento di bestiame.

Rangitata, Rakaia e Waimakariri sono i fiumi principali visibili nell’immagine mentre scorrono in direzione sud-est dalle Alpi meridionali. Il fiume Rakaia, visibile al centro della scena, è uno dei più grandi fiumi intrecciati della Nuova Zelanda. Il fiume percorre circa 150 km prima di tuffarsi nell’Oceano Pacifico. I colori turchesi visibili nell’oceano suggeriscono la presenza di sedimenti trasportati in mare dalla fuoriuscita del fiume, come pure di fioriture di alghe.

Tra il fiume Rakaia e la penisola di Banks, sorge il lago Ellesmere (Te Waihora). Attualmente il lago si presenta come una bassa laguna costiera, con i suoi colori verde smeraldo molto probabilmente dovuti ad una alta concentrazione di clorofilla. La lunga striscia di terra, visibile nel colore marrone a sud della laguna, è il Kaitorete Spit ed è una barriera che separa la laguna dall’Oceano Pacifico.

Sentinel-2 è una missione a due satelliti per fornire la copertura e la distribuzione dei dati necessari al programma europeo Copernicus. I frequenti passaggi della missione sopra la stessa area e l’elevata risoluzione spaziale permettono di monitorare accuratamente i cambiamenti nei corpi d’acqua interni.