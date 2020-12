Serie Tv, è la settimana delle nuove uscite: da Euphoria a The Wilds, cosa vedere su Amazon Prime, Netflix e Sky Atlantic

Il 2020 è stato un anno difficile, condizionato in tutto e per tutto dalla pandemia. Il coronavirus ha condizionato la vita di tutta la popolazione mondiale, dall’uso delle mascherine ed il rispetto della distanza interpersonale, alle abitudini quotidiane. Tanto smartworking, meno sport, più pizza e pane fatti in casa e, soprattutto, tanta televisione. L’essere costretti a stare chiusi in casa ha portato tantissime persone a fare scorpacciate di film, documentari e soprattutto serie tv durante il lockdown e non solo.

La passione per le serie tv non è però scemata con le riaperture: probabilmente in estate si sarà registrato un leggero calo visto il minore numero di casi di Covid e la tanta voglia di uscire, divertirsi e tornare alla vita normale. Con l’arrivare delle stagioni fredde, però, la voglia di stare al calduccio, con un tè o una cioccolata calda tra le mani, sul divano a guardare serie tv si fa sempre più insistente. Ma servono anche gli stimoli giusti: ovvero le serie che riescono a tenere incollati al televisore gli spettatori.

Ecco quindi che Amazon Prime Video ha provveduto ad accontentare tutti i suoi abbonati con delle nuovissime uscite di serie tv. Tante storie interessantissime che incuriosiranno tanti appassionati.

Scopriamo insieme le nuove uscite di Amazon Prime Video ( qui per iniziare il periodo gratis di 30 giorni

“Nella scatola nera” (uscito lunedì 7), crime di produzione italiana firmata da Elia Castangia. Una storia intrigante: nella sala prove dove opera una compagnia teatrale vengono ritrovati due corpi, uno dei due senza vita, l’altro agonizzante, la cerchia dei sospettati si chiude con gli altri otto membri della compagnia, in ogni puntata la storia viene raccontata da ogni rispettivo punto di vista.

“The Wilds“, attesissima l’uscita prevista per oggi, 11 dicembre, della nuova serie. La storia racconta di un gruppo di ragazze adolescenti, di diverse origini, che si ritrovano disperse in un’isola deserta. Le ragazze non sanno che sono state portate sull’isola per un esperimento sociale.

Non solo Amazon Prime Video! Questa settimana anche tante altre nuove uscite di Sky Atlantic e Netflix, incuriosiranno tanti spettatori:

“Euphoria“, su Sky Atlantic sono usciti due episodi speciali della serie, che fanno da ponte tra la prima e la seconda stagione di quella che e’ stata una delle produzioni piu’ seguite dell’anno.

“Alice in Borderland“, su Netflix: giovedì è uscita la nuova serie tv in live action: la storia segue le vicende di Arisu, giovane apatico ossessionato dai videogiochi. La sua storia ha inizio quando, durante una normale serata come le altre, lui e i suoi amici si ritrovano catapultati in un’altra dimensione: un’inquietante Tokyo identica a quella di sempre ma piu’ desolata e vuota.

“Il caos dopo di te“, su Netflix: la trama combina dramma e suspense attraverso due linee temporali che si intrecciano come le vite delle loro protagoniste, Raquel (Inma Cuesta), la nuova insegnante, e Viruca (Ba’rbara Lennie), la professoressa che ha fatto una tragica fine e che Raquel va a sostituire. Le due docenti si ritroveranno coinvolte in una spirale di menzogne, ricatti e misteri che cambieranno per sempre le loro vite e quelle delle loro famiglie. Una produzione spagnola con protagonista Aro’n Piper, diventato famoso per aver interpretato Ander nella serie ‘Elite’.