Continuano le misteriose apparizioni: monoliti anche nei Paesi Bassi e nell’Isola di Wight

E’ boom di monoliti in giro per il mondo: dopo quello dello Utah, negli Stati Uniti, sono apparsi nelle ultime ore altri due monoliti di metallo. Il mistero del monolite nel deserto dello Utah è stato risolto: un gruppo di artisti ha rivendicato la paternità dell’oggetto, offrendone addirittura delle riproduzioni per 45 mila dollari l’uno.

Ma non è finita qua! Nelle ultime ore è apparso un monolite anche nei Paesi Bassi, esattamente nel nord del paese. Il ritrovamento è stato confermato dalle autorità locali: l’oggetto misterioso è stato ritrovato ieri da un gruppo di escursionisti su un terreno privato vicino alla riserva naturale di Kiekenberg nella provincia di Frisia, secondo Imke Boerma, portavoce dell’organizzazione olandese delle guardie forestali. “Sappiamo che e’ stato probabilmente istallato nel weekend ma non sappiamo come ci sia arrivato“, ha detto Imke Boerma.

I monoliti stanno spopolando in tutto il mondo: e’ apparso un oggetto metallico anche in Inghilterra, nell’isola di Wight. Alcuni testimoni hanno raccontato ai media locali di aver scoperto il monolite di metallo a Compton Beach, sulla costa occidentale dell’isola nel weekend, fornendo anche come prova diverse foto. Anche in Inghilterra la comparsa del monolite è avvolta nel mistero: non si sa chi abbia potuto installare la colonna metallica e da quanto tempo sia lì.

Probabilmente non saranno gli alieni a far comparire in giro per il mondo questi monoliti, ma questa curiosa trovata sta un po’ distraendo il mondo intero dalla pandemia da coronavirus.