Disponibile da oggi su Amazon AHIA!: il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari nato in pieno lockdown

Con la partecipazione ed il terzo posto a Sanremo 2020 col Brano Ringo Starr, i Pinguini Tattici Nucleari hanno riscosso un enorme successo, riuscendo ad arrivare a tantissimi italiani, che hanno iniziato ad apprezzarli, ascoltando quotidianamente le loro canzoni. Il lockdown per coronavirus ha ispirato la band italiana che ha lavorato sodo su un nuovo progetto, disponibile da oggi.

Esce infatti oggi, 4 dicembre, AHIA!, nuovo singolo EP dei Pinguini Tattici Nucleari che porta lo stesso titolo del primo romanzo di Riccardo Zanotti pubblicato il 3 novembre per Mondadori. Dopo un’autentica collezione di Dischi di Platino con il repack di Fuori Dall’Hype e con i brani Ringo Starr e Ridere, i Pinguini Tattici Nucleari tornano con una nuova canzone immersa tra citazioni e riferimenti senza tempo. AHIA!, il nuovo EP in uscita oggi, 4 dicembre, è nato a marzo, subito dopo Sanremo, in pieno periodo di lockdown. “Il 2020 doveva essere un anno colmo di impegni e, perché no, di successi per noi, e invece è stato uno degli anni più difficili di sempre, quindi Ahia! ci è sembrato il titolo perfetto per questo lavoro”. Lavoro concepito in questi mesi complicati ma non per questo privo di quell’ironia e di quella capacità evocativa che hanno fatto dei PTN una delle band più amate d’Italia.

La tracklist del nuovo EP:

1. Scooby Doo

2. Scrivile Scemo

3. Bohemien

4. Pastello Bianco

5. La storia infinita

6. Giulia

7. Ahia!

La Storia Infinita è già famosissima: è stata la colonna sonora degli ultimi mesi dell’estate ed in poco tempo è diventato Disco d’Oro. Di recente è uscito anche il singolo Scooby Doo, in radio e digitale da novembre, mentre con l’uscita di oggi del nuovo Ep vengono svelati nuovi brani. La band presenterà oggi il nuovo progetto con una videochat con i primi fan che hanno acquistato l’album, pubblicato da Sony Music.

L’EP è disponibile su amazon in versione vinile, cd, mp3 e streming, così come anche tutti i brani sono singolarmente acquistabili per essere ascoltati su Amazon Music (clicca sul banner per 3 mesi di Amazon Music Unlimited gratuito).



Disponibile su Amazon anche Ahia! il libro primo romanzo scritto da Riccardo Zanotti, volto e voce (nonché compositore e autore) del progetto Pinguini Tattici Nucleari, edito da Mondadori, in versione cartacea o Kindle. (Clicca sul banner per 30 giorni gratis di Kindle Unlimited)