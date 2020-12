Nuovo Dpcm, è consentito andare a trovare amici o parenti durante le feste? La risposta del Governo

Diverse sere fa il premier Conte ha illustrato i punti del nuovo decreto messo a punto per le festività natalizie. Da ieri non è più possibile spostarsi tra regioni se non per tornare nella propria residenza o domicilio o per motivi di lavoro. I giorni festivi e prefestivi saranno ‘rossi’ in tutt’Italia ma il governo ha concesso delle deroghe che consentiranno la visita ad amici e parenti, senza superare però due persone extra rispetto a chi vive nella casa in cui si va a fare visita. Nelle FAQ del Governo diversi chiarimenti riguardo le visite ad amici e parenti.

Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti?

La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.

Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che: