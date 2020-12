Nuovo Dpcm del 3 dicembre: “limitare gli spostamenti tra Regioni zona gialla”

“Dopo i sacrifici fatti in queste settimane e guardando anche quelli fatti dagli operatori sanitari, noi proponiamo un divieto di mobilita’ temporaneo anche per le aree gialle”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, nel corso di un incontro di Confindustria Servizi Hcfs. “Non abbiamo ancora deciso il periodo – ha aggiunto – e questa decisione verra’ presa nel confronto finale in parlamento. La limitazione della circolazione tra regioni nel periodo festivo , si decidera’ nel confronto in parlamento”.