Dpcm Natale, l’ipotesi del Governo: deroga per cenone del 24 e pranzo del 25, i congiunti più stretti potranno incontrarsi

Bisognerà attendere almeno altre 24 ore per conoscere le regole del nuovo Dpcm sulle festività di Natale. Intanto si susseguono le ipotesi. Il governo, a quanto si apprende da fonti dell’esecutivo, sta valutando la possibilita’ di una deroga al divieto di spostamenti tra Comuni – ed eventualmente anche all’interno di uno stesso Comune in caso di ripristino della zona rossa – per i congiunti piu’ stretti in occasione cenone della vigilia di Natale e del pranzo del 25.

La deroga, in ogni caso, riguarderebbe un numero strettissimo di congiunti: due, secondo le stesse fonti. E’ una deroga che andrebbe incontro anche alle richieste avanzate dagli amministratori della Lega in queste ore.