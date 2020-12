Italia zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio: già oggi un nuovo Dpcm

Il vertice tra il governo ed i capidelegazione suelle misure restrittive da adottare durante il periodo delle festività natalizie sembra andare verso un’unica direzione: Italia zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio. Sembra questa l’indicazione fornita dal governo alle Regioni nelle ultime ore. Si va quindi verso l’adozione di un nuovo Dpcm con le misure sulla nuova stretta per il Natale, che potrebbe arrivare già in serata. Il governo sta pensando ad un Dpcm ad hoc per il Natale per dare delle indicazioni precise alla popolazione italiana per fronteggiare l’emergenza coronavirus.