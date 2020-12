Nuovo Dpcm: stasera la conferenza stampa di Conte per illustrare le misure restrittive per le festività natalizie

Il consiglio dei ministri è iniziato poco fa e tutta la popolazione italiana attende di sapere cosa sarà possibile fare durante le festività natalizie. La bozza del nuovo Dpcm parla di Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, mentre nelle altre giornate entreranno in vigore le misure restrittive della zona arancione. Tutto verrà confermato, o meno, nelle prossime ore. E’ in programma per questa sera da Palazzo Chigi una nuova conferenza stampa di Conte sulle misure anti-Covid per Natale. Non è ancora noto l’orario.