“Un nuovo ed entusiasmante ambiente digitale”: LG presenta le porte automatiche scorrevoli con pannelli OLED trasparenti [FOTO]

LG Electronics (LG) ha firmato un memorandum d’intesa (MOU) con ASSA ABLOY Entrance Systems, leader mondiale nel settore dei sistemi di accesso, industriali e residenziali, e dei servizi per lo sviluppo di porte automatiche con pannelli OLED trasparenti. L’innovativa soluzione, unica nel suo genere, vedrà le su prime applicazioni in ambito commerciale.

La soluzione combina i pannelli OLED Transparent di LG (modello 55EW5G) e la soluzione di gestione integrata dei contenuti basata sul software SuperSign con le porte scorrevoli in vetro automatizzate del produttore svedese ASSA ABLOY Entrance Systems. Le porte automatiche OLED trasparenti, oltre a fornire un accesso comodo e senza contatto agli edifici e alle strutture, offriranno anche nuove modalità per accogliere i clienti, comunicare con i dipendenti e fornire contenuti pubblicitari e di marketing.

Grazie alla tecnologia WRGB di LG, i pixel OLED auto illuminati sono in grado di riprodurre colori accurati con una luminosità eccezionale e un contrasto elevato. La tecnologia OLED trasparente di LG è espandibile e può essere facilmente personalizzata per una varietà di porte ed ingressi. Inoltre, la trasparenza offerta dai pannelli OLED Transparent, permette di vedere gli oggetti che si trovano dietro al display consentendo alla soluzione di integrarsi perfettamente con l’ambiente circostante e fornire al contempo informazioni utili. Grazie al vetro temperato il prodotto offre, inoltre, un design robusto e una maggiore durata e sicurezza.

“LG, leader tecnologico nei prodotti di digital signage, e ASSA ABLOY Entrance Systems, produttore mondiale di porte scorrevoli automatiche, stanno lavorando insieme per creare un nuovo ed entusiasmante ambiente digitale”, ha dichiarato Paik Ki-mun, senior vice president and head of the Information Display business unit di LG Electronics Business Solutions Company. “I nostri display OLED Transparent di grandi dimensioni si sono dimostrati un mezzo efficace in tutto il mondo sin dal loro lancio sul mercato e adesso grazie alle nuove porte scorrevoli automatiche stiamo aprendo nuove aree di applicazione”.

“L’innovazione è alla base di tutto ciò che facciamo”, ha dichiarato Christopher Norbye, executive vice president and head of Entrance Systems Division di ASSA ABLOY. “Sono davvero molto orgoglioso che ASSA ABLOY possa offrire, insieme a LG, un prodotto così innovativo come la porta scorrevole automatica. Questa soluzione permetterà ai nostri clienti di essere in prima linea grazie alla possibilità di personalizzare il brand e le esperienze dei clienti”.