Oggi è la Giornata dei Biscotti: come nasce questa gustosa ricorrenza e come festeggiarla

Oggi è la giornata dei biscotti! Con gocce di cioccolata, frutta secca, cereali, creme spalmabili, i biscotti sono amati in tutto il mondo. Per colazione, da accompagnare col tè o col caffè, i biscotti sono un alimento che fa parte della quotidianità di tutto noi. I biscotti possono essere friabili o più ‘gommosi’ e se vengono conservati correttamente durano a lungo. Per questi motivi i biscotti meritano una giornata tutta loro, per questo è stato creato il Cookie Day, che viene celebrato per rendere omaggio a questi delizioni dolcetti, per i quali bastano davvero pochi ingredienti ovvero farina, burro e zucchero.

La storia della Giornata dei biscotti

Nel 1987 Matt Nader della Blue Chip Cookie Company con sede a San Francisco creò il Cookie Day, dicendo: “È proprio come avere il National Secretaries Day … Sarà solo una cosa divertente da fare“. Questa divertente e dolce vacanza è stata promossa anche da The Cookie Monster di Sesame Street. Questa ricorrenza, però, non è nata proprio così: alcuni dettagli infatti possono essere trovati nel “The Sesame Street Dictionary” di Random House, che è stato pubblicato anche negli anni ’80. Da allora, si è sparsa la voce in tutto il mondo che il 4 dicembre ci sarebbe stato tanto divertimento gustoso e persone provenienti da vari paesi del mondo hanno iniziato a celebrare il Cookie Day. In effetti, in tutto il mondo si celebrano anche una serie di varianti del Cookie Day: ciò è probabilmente dovuto a uno degli aspetti migliori dei cookie, ovvero che sono disponibili in centinaia di forme e dimensioni e sono relativamente semplici da realizzare.

Come celebrare la Giornata dei biscotti?

La risposta è ovvia: preparando a casa dei biscotti. Da soli, con i vostri figli o con i vostri compagni, sporcatevi le mani e date libero sfogo alla vostra fantasia. In questo periodo caratterizzato dalla pandemia da coronavirus non sarà possibile fare dei party a tema biscotto, ma sarà possibile cucinarli e portarli di sfuggita ad amici e parenti. Farina, burro, zucchero, amore e tanta fantasia.