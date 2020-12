Oggi è la Giornata dei maglioni brutti di Natale: storia e curiosità di questa celebrazione nata per beneficenza

Il Natale si avvicina sempre più: manca ormai pochissimo e nonostante le misure restrittive e la pandemia che ha reso il 2020 un anno davvero difficile, la voglia di festeggiare è tantissima. Che sia in solitudine, in compagnia virtuale di amici e parenti via videochat, o con pochi intimi, l’atmosfera del Natale 2020 sarà davvero magica, piena d’amore.

Per festeggiare al meglio bisogna avere tutto a tema Natale: dagli addobbi in casa, alla tovaglia per il tavolo, fino agli accessori per capelli e, ovviamente, l’abbigliamento. Negli ultimi anni spopola sempre più la moda di indossare coordinati di famiglia e vestirsi con gli stessi pigiami o maglioni in casa. Oggi, 18 dicembre, si celebrano proprio i maglioni natalizi, ma una categoria in particolare, quelli brutti: è infatti la Giornata dei Maglioni di Natale Brutti.

I maglioni di Natale esistono da secoli, quando le nonne preparavano ai ferri i maglioni per figli e nipoti, che si trovavano costretti ad indossarli e la giornata dei maglioni brutti di Natale è l’occasione perfetta per smetterla di vergognarsi e sfoggiarli con amici e parenti.

Storia della Giornata del maglione brutto di Natale

Lanciata nel 2011, questa celebrazione annuale, che sta crescendo in popolarità ogni anno tra adulti e bambini, non è semplicemente una scusa per sfoggiare maglieria stagionale umiliante e fuori moda con Rudolph, Christmas pudding e Frosty the Snowman; è un evento di raccolta fondi spensierato e divertente con un serio obiettivo in aiuto di Save the Children. Da allora è stato utilizzato come un evento importante per aiutare a raccogliere fondi di beneficenza per le organizzazioni che aiutano i bambini di tutto il mondo ad affrontare malattie. La ferma convinzione che i bambini non dovrebbero morire per malattie facilmente curabili è ciò che porta in primo piano questa festa. Si è spesso ipotizzato che ci sottoponiamo a un disturbo innocuo minore, la vista di questi orribili maglioni, per aiutare a salvare i bambini da situazioni clinicamente simili.

Come celebrare il brutto giorno del maglione di Natale

Nelle scuole, nei college e negli uffici si indossano maglioni natalizi per raccogliere fondi per l’ente di beneficenza globale che lavora per combattere la morte prematura tra i bambini da malattie facilmente prevenibili come diarrea, malaria e polmonite, e la cui missione è riassunta clinicamente nello slogan ‘No Bambino nato per morire ‘. Quindi, per celebrare il giorno del maglione brutto di Natale, basta indossare un maglione insieme ad amici e colleghi (in chat se la situazione Covid non consente di uscire).