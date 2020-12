Olimpiadi di Tokyo 2021: il viaggio della torcia olimpica inizierà a marzo

E’ stata annunciata oggi la data della partenza della staffetta della torcia olimpica di Tokyo 2021. Le Olimpiadi di Tokyo che si sarebbero dovute disputare quest’anno, sono state rimandate al prossimo anno a causa della pandemia di coronavirus e, ovviamente, anche il viaggio della torcia olimpica ha subito uno slittamento: la staffetta partirà dalla prefettura nord-orientale di Fukushima a marzo.

La notizia è stata conferamata oggi dagli organizzatori: la staffetta per i Giochi sarà lanciata il 25 marzo presso il J-Village di Fukushima, un centro di allenamento calcistico che è stato utilizzato come base d’emergenza nel disastro della centrale nucleare del 2011. La fiamma olimpica attraverserà 859 comuni coprendo tutte le 47 prefetture del paese per 121 giorni fino al 23 luglio, quando verrà acceso il calderone olimpico allo Stadio Nazionale della capitale giapponese. Il percorso dettagliato della torcia sarà annunciato a metà febbraio.