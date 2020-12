Olio alimentare richiamato dal mercato per rischio intossicazione: contiene alte quantità di ossido di etilene [INFO]

Proseguono in tutta Italia i richiami di alimenti a base di semi di sesamo contenenti quantitativi allarmanti e pericolosi per la salute di ossido di etilene, sostanza gassosa e inodore. In data odierna il Ministero della Salute ha pubblicato tre diversi moduli riferiti a olio di sesamo. Ecco i prodotti interessati al ritiro:

Olio di sesamo tostato marchio- Clearspring , lotto di produzione n° 03-11-2021, venduto in confezioni da otto unità da 250 ml ciascuna.

, lotto di produzione n° 03-11-2021, venduto in confezioni da otto unità da 250 ml ciascuna. Olio di sesamo tostato marchio Clearspring , lotto di produzione n° 08-08-2021, venduto in confezioni da otto unità da 250 ml ciascuna.-

, lotto di produzione n° 08-08-2021, venduto in confezioni da otto unità da 250 ml ciascuna.- Kikkoman Sesame Dressing marchio Kikkoman, lotti di produzione n° L41 ed L42, venduto in unità da 250 ml ciascuna.

I consumatori che abbiano già acquistato il prodotto non devono consumare, ma restituire al punto vendita,