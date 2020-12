Ricoverato in ospedale, scopre la presenza due positivi al Covid in reparto: usa spray al peperoncino contro gli infermieri e fugge

Dopo la scoperta di due pazienti positivi al coronavirus a Codogno nel reparto di Medicina, un paziente di 82 anni si è lasciato prendere dal panico e per uscire immediatamente dall’ospedale, che riteneva ormai un luogo pericoloso per la sua salute, ha spruzzato contro i sanitari che lo stavano curando dello spray al peperoncino per poi fuggire dalla camera. I responsabili del reparto hanno chiesto l’intervento dei carabinieri che, poco dopo, lo hanno rintracciato e riportato in Medicina. Due infermieri sono stati curati per respiro affannoso e bruciore agli occhi e attualmente sono a casa in infortunio. L’ottantaduenne è stato denunciato per lesioni personali aggravate dopo il sequestro della bomboletta spray.