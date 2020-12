Nevicata mozzafiato a Milano, Chiara Ferragni cool anche sulla neve: dove trovare l’outfit indossato oggi dall’influencer

A Milano nessuno è riuscito a resistere al fascino della neve, che nella notte ha imbiancato tutta la città. Uno spettacolo davvero mozzafiato che ha regalato ai milanesi una piccola parentesi magica in questo fine 2020 così strano e insolito. Le misure restrittive anti-Covid hanno reso un po’ tristi e solitarie le festività natalizie, ma ci ha pensato la neve a fare un dono speciale, facendo tornare bambini i più grandi e consentendo ai più piccoli di divertirsi anche sotto casa, davvero con poco. Tra coloro che si sono subito fiondati sulla neve c’è anche Chiara Ferragni: l’influencer italiana, che sta affrontando la sua seconda gravidanza e presto darà alla luce una bambina, si è voluta godere questo momento magico con la sua famiglia. Chiara, Fedez ed il piccolo Leo si sono divertiti come i matti oggi, ma le più attente, oltre a sorridere per le dolci scenette familiari, hanno notato l’outfit dell’influencer. Chiara Ferragni sa essere cool anche sulla neve: oggi ha indossato alcuni capi di abbigliamento della sua linea personale, nello specifico un bellissimo berretto ed un giubbotto. Si tratta di capi del brand di Chiara Ferragni, apprezzatissimo e gettonatissimo in tutto il mondo.

Dove comprare il giubbotto ed il berretto indossati oggi da Chiara Ferragni?

Il berretto ed il giubbotto indossati oggi sulla neve da Chiara Ferragni sono acquistabili sul sito ufficiale del brand dell’influencer, ma anche su Amazon, che piano piano si sta facendo sempre più spazio nel mondo fashion. Di seguito i prodotti del marchio dell’influencer italiana.

Il berretto indossato oggi da Chiara:

Altri berretti del brand:

Il giubbotto indossato oggi dall’influencer:

Altri gubbotti del brand: