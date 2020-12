Papa Francesco sottoposto al tampone in Vaticano: ha avuto contatti diretti con due positivi al Covid

Papa Francesco è stato sottoposto in questi giorni in Vaticano, presso la Direzione Sanita’ e Igiene, al tampone per la diagnosi del contagio da coronavirus. Lo apprende l’ANSA da fonti vaticane, che specificano come l’esame sia stato eseguito lunedì mattina, prima dell’udienza con i cardinali e i superiori della Curia romana per gli auguri natalizi. La necessità di sottoporre il Pontefice al tampone sarebbe stata decisa in seguito al riscontro della positività al Covid-19 di due cardinali con incarichi curiali, l’elemosiniere Konrad Krajewski e il presidente del Governatorato Giuseppe Bertello.