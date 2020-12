“Papà stronzo”: i figli di 3 anni di George Clooney parlano l’italiano e lo usano come ‘arma’ contro i genitori (che non lo conoscono bene)

George Clooney durante un’apparizione al talk show Jimmy Kimmel Live, lo scorso mercoledì, ha rivelato che i suoi figli di tre anni parlano correntemente l’italiano. L’attore 59enne ha rivelato che i figli avuti con la compagna, Amal, hanno un’arma contro i genitori, ovvero la lingua italiana. I gemelli Ella e Alexander, tre anni, parlano fluentemente l’italiano, mentre lui e Amal non conoscono bene la lingua. I due piccoli, dunque, usano la lingua italiana come una sorta di ‘arma’ contro i genitori.

I gemelli hanno imparato l’italiano anche grazie alle frequenti vacanze in Italia, in particolare nella casa di Clooney sul Lago di Como. “Abbiamo fatto una cosa davvero stupida”, ha confessato Clooney a Jimmy Kimmel, “a tre anni loro parlano correntemente l’italiano, ma io e mia moglie no. Quindi è davvero terribile; li abbiamo armati di una lingua speciale“, ha detto ironicamente. “Se io dico: ‘andate a mettere in ordine la vostra stanza’, loro rispondono ‘papà stronzo'”, ha rivelato l’attore mandando in delirio il pubblico presente, tra i quali, siamo pronti a scommetterci, c’erano parecchi italiani o quanto meno con discendenze provenienti dal Bel Paese.