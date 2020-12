Paura in Emilia-Romagna: terremoto avvertito a Modena e Reggio, DATI e aggiornamenti in tempo reale [LIVE]

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 10:20 in Emilia–Romagna, in particolare dalla popolazione di Modena e Reggio Emilia.

Si è trattato di un evento magnitudo ML 3.3, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma a 3 km nord da Castellarano (Reggio Emilia), ad una profondità di 29 km.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Il terremoto è stato localizzato a: