Paura a Londra, auto travolge pedoni: escluse le ipotesi di terrorismo

Attimi di terrore a Londra: questa mattina un’automobile ha travolto alcuni pedoni, dopo aver invaso il marciapiede, nella zona di Hackney, settore est della capitale britannica. Al momento è stata esclusa l’ipotesi di terrorismo, come comunicato dalla polizia di Scotland Yard che sta indagando sull’accaduto. L’episodio, ripreso dalle edizioni di tutti i tabloid locali, è quindi trattato come un incidente stradale. Non si registrano morti: secondo quanto comunicato dai servizi di soccorso, l’incidente ha provocato diversi feriti.