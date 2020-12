Paura a La Spezia: l’albero di Natale va in corto circuito e causa uno spaventoso incendio in un appartamento

Paura a La Spezia a causa di un incendio divampato in un appartamento. Le fiamme che hanno dato il via al devastante incendio all’ultimo piano di una palazzina in scalinata Quintino Sella del quartiere del Prione, in centro a La Spezia, sono state causate probabilmente da un corto circuito dell’impianto di illuminazione di un albero di natale. Secondo le prime indiscrezioni sembra che due vigili del fuoco siano rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Non si registrano altri feriti, ma le famiglie sono state sfollate per precauzione.