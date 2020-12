Perchè Salvini Merita Fiducia, Rispetto E Ammirazione: il segreto del libro al primo posto della classifica di Amazon

Nelle ultime ore è balzato in vetta alla classifica dei bestseller di Amazozn il libro “Perchè Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione“. 110 pagine al costo di 6,99 euro, pubblicato nel febbraio 2019. Le recensioni fanno tutte venire la voglia di acquistarlo e leggerlo: “Una lunga e faticosa lettura ma ne è valsa la pena. Grande capitano, continua così!!“, scrive un utente su Amazon, “Già dalla prima pagina è evidente un’eccellente profondità e accuratezza di analisi storica, politica e sociale. Testo profondamente esplicativo, pur nella sua sinteticità. Nelle prime pagine si entra nella personalità del “capitano”, descritta dettagliatamente, in modo analitico e allo stesso tempo avvincente, con riferimenti alle sue gesta che si avvicinano all’eroismo. Fortemente consigliato a chi vuole addentrarsi nei meandri del pensiero leghista, ben rappresentato dal soggetto. La narrazione è fluida e facilmente comprensibile, anche per chi non è avvezzo ad analoghe, profonde letture. A volte è un po’ ridondante, esprimendo ripetutamente alcuni concetti, per farsi strada nelle menti più “resistenti”. Non mancano spunti ironici che ne alleggeriscono la lettura e la rendono simpaticamente divertente. I 6.99€ son sicuramente ben spesi e permettono di trascorrere qualche secondo di immersione nella cultura (qualche settimana per i leghisti). Un augurio all’autore, Alex Green, perché riesca a venderne moltissime copie. Complimenti! L’ha apprezzato anche Vlad, la mia gatta“, questa approfondita recensione incurisisce ancor di più.

C’è però anche chi critica il libro, non riuscendo a capire la sua vera ‘essenza’: “È una vergogna ed un imbroglio. Lo restituisco“.

“Perchè Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione”- Una trovata geniale! Ma dove sta questa genialità?

In un primo momento, guardando solo la copertina, sembrerebbe un libro che elogia il leader leghista, una sorta di biografia o la pubblicazioni di prove secondo le quali le persone che non riescono ad apprezzare Salvini cambino idea. In realtà si tratta di un simpatico ‘inganno’: il libro all’interno presenta ben 110 pagine completamente bianche. Una sorta di agenda dove scrivere pensieri personali (magari anche su Salvini stesso), dalla copertina insolita e comica. “Questo libro è pieno di pagine vuote. Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti”, questa la descrizione del libro, che mira in qualche modo a stuzzicare Matteo Salvini. In tantissimi, quindi, sono attratti da questo prodotto per la sua originalità e sono pronti ad acquistarlo e regalarlo per strappare un sorriso ad amici e parenti, per postare foto sui social punzecchiando il politico e i suoi ‘seguaci’.

Alex Green, chi è l’autore di “Perchè Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione”?

L’autore del libro è Alex Green, che si definisce “analista politico” in copertina, ma di lui non si sa nulla ancora oggi. Si tratta infatti di un nome inventato, che non è chiaro se con ‘Green’ vuole rifarsi al verde della Lega, appunto di Salvini, oppure a qualcosa di ambientalista ed ecosostenibile. Vista la popolarità che sta riscuotendo il libro non è da escludere che la genialata venga proprio dall’entourage del politico. Questo, purtroppo, non ci è dato saperlo.

Intanto “Perchè Salvini merita fiducia rispetto e ammirazione” è al momento al primo posto dei bestseller di Amazon ed è un’ottima idea per un regalo di Natale originale, simpatico ed economico, perchè a prescindere dalla copertina, un ‘quaderno’ su cui poter scrivere i propri pensieri è sempre utile, soprattutto in questo difficile 2020 che ha messo a dura prova il mondo intero e ha portato tanti di noi a riflessioni profonde e cambiamenti.