Peter Sagan felice come un bambino: allenamento in bici sulla neve di Monaco per il 3 volte campione del mondo [VIDEO]

A rendere questo finale di anno speciale ci ha pensato la neve, caduta abbondante in tantissime località, non solo italiane. Gli impianti sciistici sono attualmente chiusi a causa delle misure restrittive per limitare la diffusione del coronavirus, ma non per questo non è possibile divertirsi sulla neve. A Milano in tantissimi sono scesi in strada a fare pupazzi di neve o a giocare a palle di neve. Anche gli sportivi hanno approfittato della neve per qualche momento di divertimento: Ibrahimovic ha deciso di tuffarsi in mutande sulla neve per annunciare la sua presenza a Sanremo, mentre Sagan si è divertito durante un allenamento in bici. Il 3 volte campione del mondo di ciclismo ha postato sui suoi profili social un video di un suo allenamento sulla neve: “che esperrienza oggi, il mio primo giro in bici con la neve a Monaco! Fantastico allenamento“.