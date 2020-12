Maltempo, disastro piogge torrenziali in Islanda: Seyðisfjörður devastata da oltre 550mm di pioggia e frane distruttive [FOTO]

L’11 dicembre avevamo pubblicato le previsioni di un maltempo estremo per l’Islanda, prevedendo oltre 500mm di pioggia nel corso dei giorni successivi sui settori sudorientali del Paese. Le piogge intense e persistenti sono durate per giorni, provocando un grande disastro con frane distruttive nella città di Seyðisfjörður, nell’Islanda orientale.

Kristín Björg Ólafsdóttir, specialista del Met Office islandese, ha riportato che nella città è stata registrata una quantità estrema di pioggia: 570mm in 5 giorni tra il 14 e il 18 dicembre, la quantità di pioggia più alta mai registrata per l’Islanda. In confronto, le precipitazioni annuali medie nella capitale Reykjavík, nella parte sudoccidentale dell’Islanda, sono di 860mm. Secondo l’Ispettore Capo Þórhallur Árnason, precipitazioni continue così estreme si verificano solo una volta ogni 50 anni.

Dopo una settimana di piogge estreme, a Seyðisfjörður, abitata da oltre 600 persone, si sono verificate diverse frane (vedi foto della gallery scorrevole in alto). La quantità di pioggia è stata straordinaria per l’area, come risultato dei venti sudorientali che hanno portato tanta umidità dall’Atlantico. Il terreno completamente saturo non poteva trattenere più l’acqua e così si sono generate frane distruttive. Una delle frane ha colpito una casa in legno, spazzandola via dalle fondamenta e trasportandola per una distanza di circa 50 metri.

La città è stata evacuata venerdì 18 dicembre dopo che una frana ha danneggiato almeno 10 case. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il Dipartimento di Protezione Civile e Gestione delle Emergenze ha emanato lo stato di emergenza in città, ancora in atto per il rischio di ulteriori frane. Solo a primi soccorritori, meteorologi e squadre per le riparazioni elettriche è consentito accedere alla città, a causa delle pericolose condizioni che persistono. I residenti alloggiano da familiari e amici oppure presso gli hotel delle comunità vicine.

Il Met Office islandese fa notare che nei prossimi giorni non possono essere escluse ulteriori frane, tanto che a Seyðisfjörður rimane l’allerta. Almeno il meteo migliorerà nei prossimi giorni e non sono previste piogge consistenti. Secondo i modelli meteorologici, al momento il cambiamento di pattern previsto per la settimana di Natale non è favorevole ad altri prolungati periodi di pioggia sull’Islanda, e in particolar modo sul settore sudorientale, dove si è verificato il disastro.