Pioggia e vento forte a Roma: decine di interventi legati al maltempo nella notte

Decine gli interventi legati al maltempo effettuati nella notte dai vigili del fuoco del comando provinciale tra Roma e Provincia.

In particolare, i pompieri sono intervenuti nello stabilimento “Vecchia Pineta” su lungomare Lutazio Catulo, a Ostia, per i danni provocati dal forte vento. Non si sono registrati feriti.

Su via Appia Nuova, nel quartiere Appio, un grande albero è caduto sulla sede stradale, colpendo diverse auto in sosta: fortunatamente anche in questo caso non si sono registrati feriti.

Altri alberi sono caduti a causa del vento e della pioggia in altre zone della Capitale.

Ieri le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma, 1A, Nucleo Sommozzatori, Fluviale, Carro Luci e Funzionario di Servizio, sono state impegnate su Lungotevere Arnaldo da Brescia per l’ancoraggio e la messa in sicurezza di alcune imbarcazioni: le piogge degli ultimi giorni hanno causato la rottura degli ormeggi.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: