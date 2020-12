Italia zona rossa a Natale: è possibile portare a spasso il cane? Tutte le regole

A partire da giovedi 24 dicembre, vigilia di Natale L’Italia entra in zona rossa e per questo motivo cambiano ancora una volta le regole per chi deve portare a spasso il cane non solo a Natale ma nel periodo che si protrarrà fino al prossimo 6 gennaio 2021. Di seguito le regole per quanto riguarda le passeggiate dei cani in zona rossa previste dal decreto del presidente del consiglio e dal progetto di legge sulle limitazioni agli spostamenti nelle festività natalizie del 2020.

Posso portare il cane a spasso in zona rossa?

Sì, ma solo passeggiate nei pressi della propria abitazione

Posso portare fuori il cane durante le ore notturne del coprifuoco?