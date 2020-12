Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani forte maltempo al Sud

Le Previsioni Meteo per domani, giovedì 3 Dicembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord all’inizio nuvolosità diffusa sul Triveneto e sull’Emilia-Romagna centrorientale con deboli fenomeni, a prevalente carattere nevoso su Trentino-Alto Adige e restante settore alpino e prealpino, in terminazione pomeridiana; alternanza di schiarite ed annuvolamenti sulle altre zone con locali piovaschi dalla serata sulla Liguria di levante. Centro e Sardegna: cielo da parzialmente a molto nuvoloso sul settore peninsulare ed occidentale dell’isola con qualche lieve precipitazione su quest’ultima e su Toscana e Lazio, con ampie aperture dalla tarda serata sul versante adriatico; poche nubi altrove. Sud e Sicilia: maltempo diffuso con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, più intensi dal pomeriggio sulla Calabria tirrenica e in nottata sulla Puglia ionica; miglioramento dalla seconda parte della giornata a partire dai settori più settentrionali. Temperature: minime in diminuzione su Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Romagna, in aumento su estreme regioni meridionali e bassa Campania; generalmente stazionarie altrove. Massime in flessione su regioni centrali adriatiche, meridionali tirreniche, Molise e Puglia settentrionale; in rialzo su pianura padana, Liguria e bassa Sardegna; senza variazioni di rilievo sul restante territorio. Venti: moderati con rinforzi lungocosta; meridionali sul Salento, nordoccidentali sulle due isole maggiori e dal pomeriggio anche sulla Calabria; deboli di direzione variabile sulle altre zone. Mari: agitato il mar di Sardegna; da molto mossi ad agitati canale di Sardegna, basso Adriatico e Ionio nordorientale; molto mossi stretto di Sicilia, restante Ionio e medio Adriatico; mossi i restanti bacini; moto ondoso in attenuazione pomeridiana un po’ ovunque.