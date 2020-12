Previsioni Meteo, avvio di settimana con il sole ma tra mercoledì e giovedi aumentano le nubi e tornano le piogge

Sole splendente, oggi, su quasi tutto il paese. Se si eccettuano le nebbie sulla Pianura Padana e un po’ di nubi basse in transito tra Puglia, Lucania e ancora tra il Nord della Sicilia e la Calabria, i cieli si presentano generalmente esserini su gran parte del territorio. Anche domani sarà una giornata all’insegna del sole prevalente al Centro Sud, salvo i consueti passaggi di nubi basse irregolari sulla Puglia, localmente su Lucania e Calabria, magari qualche nube sparsa anche sulle isole maggiori, ma in un contesto di sole dominante. Già, però, verso le regioni settentrionali potrebbe esserci un aumento della nuvolosità da Ovest per via di un progressivo aumento di infiltrazioni umide atlantiche. Nuvolosità che poi si farà più fitta in serata, quando giungeranno anche le prime deboli piogge al Nordovest, localmente anche verso l’alta Toscana e l’alta Lombardia.

Si tratterà dei prodromi di un peggioramento un po’ più consistente, sebbene non particolarmente significativo, atteso poi tra la giornata di mercoledì e con strascichi in quella di giovedì 17. L’alta pressione, infatti, già di per sé non affatto ben salda, verrebbe in qualche modo ulteriormente destrutturata dal transito di una moderata onda instabile proveniente dalla Francia che attraverserebbe, appunto, le nostre regioni settentrionali e con incidenza locale anche verso quelle centrali. Già nella notte verso mercoledì 16, le nubi e le piogge andrebbero intensificandosi sulle regioni centro-occidentali del Nord, mediamente moderate tra la Lombardia, soprattutto settentrionale, la Liguria, il Piemonte, la Valle d’Aosta. Addensamenti e qualche primo piovasco anche sul Nord della Toscana, fino al Livornese, e sull’Emilia. Per il corso di mercoledì 16, la nuvolosità si estenderebbe un po’ a tutto il Nord, con piogge sparse possibili qua e là un po’ ovunque, eccetto l’estremo Ovest Piemonte il Centro Est del Friuli-Venezia Giulia. Fenomeni mediamente non particolarmente significativi, di debole o al più di moderata intensità, ma piogge e rovesci più intensi sulla Liguria, soprattutto centrale e localmente orientale, e qualche pioggia moderata anche su alta Toscana.

Nella giornata di giovedì, ancora nubi irregolari diffuse al Centro Nord, ma le piogge andrebbero cessando quasi ovunque, salvo qualcuna debole ancora sul Levante ligure e verso le pianure orientali tra il Polesine e il Nordest della Romagna; locali piogge sulla Toscana, soprattutto centro-occidentale, e addensamenti lungo le regioni tirreniche centrali, con qualche pioggia che potrebbe spingersi sino alla Campania occidentale. Locali nevicate, soprattutto nel corso di mercoledì, sulle Alpi intorno ai 1.200/1.300 m. Sul resto del paese tempo asciutto e ampiamente soleggiato, in particolare sul medio-basso Adriatico, sul resto del Sud e sulle isole maggiori. Temperature attese in generale aumento al Centro Sud, più o meno stazionari al Nord.

Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: