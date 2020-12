Previsioni Meteo, confermata l’ondata di maltempo di domenica e lunedì al Sud ma i fenomeni saranno meno cruenti

E’ da diversi aggiornamenti che i modelli matematici metto in rilievo un’azione instabile nordafricana verso i settori estremi meridionali, Sicilia, Calabria ionica e anche la Sardegna, nel corso del fine settimana, soprattutto nel corso di domenica 20 e poi ancora per lunedì 21. Una instabilità mostrata a tratti anche accesa su queste aree, con prospettive di maltempo intenso e accumuli che complessivamente entro lunedì sera o al massimo martedì mattina avrebbero potuto raggiungere anche i 150 e passa millimetri. Ebbene, con l’aggiornamento odierno, è confermato il peggioramento, soprattutto tra domenica e lunedì, ma viene in qualche modo dimezzato il potenziale instabile. Sostanzialmente, la bassa pressione responsabile dell’instabilità, riceverebbe meno apporti vorticosi dal settore atlantico, settore da cui originerebbe la moderata saccatura, stante una intromissione anticiclonica dall’Oceano più efficace e tale da depotenziare la struttura depressione.

In ogni modo, il cavo d’onda atlantico riuscirebbe a raggiungere il Nord Africa e attiverebbe comunque una depressione tra l’Est dell’Algeria, la Tunisia e il Canale di Sicilia, come mostra la barica allegata, quindi ci sono conferme sull’attuazione del peggioramento che, però, potrebbe essere meno cattivo. Ricordiamo, infatti, che sino alle emissioni di ieri, era atteso tra la Calabria e la Sicilia un apporto di acqua, alla fine dei 2/3 giorni di instabilità, complessivamente anche sui 100/150 mm su alcune aree. Il potenziale, secondo gli ultimissimi aggiornamenti, è stato drasticamente ridotto e, entro lunedì sera, non si dovrebbero superare, in termini di accumuli complessivi di pioggia, i 30/40 mm o al più 50 mm occasionalmente.

Confermiamo, invece, che il peggioramento inizierebbe a interessare la Sicilia nel corso di sabato sera, progressivamente nella notte su domenica e nel corso di domenica si intensificherebbe su tutta l’isola, soprattutto sulla parte centro-occidentale e, via via, piogge in estensione anche a buona parte della Calabria entro la giornata di domenica. Nel frattempo, piogge irregolari, a tratti moderate o forti, già presenti nella fase precedente, continuerebbero sulla Sardegna, soprattutto meridionale. Nel pomeriggio-sera di domenica, pioggia anche verso la Lucania e occasionalmente sulla Puglia. Fenomeni più intensi, come visibile dalla mappa precipitazioni allegata, sul Canale di Sicilia, moderati sui settori occidentali siculi, moderati o forti sulla Sicilia orientale e moderati o forti anche su tutta la Calabria tirrenica, fino localmente alla Lucania meridionale. Altrove, al Sud e sulla Puglia, fenomeni più deboli e irregolari. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo atteso dal fine settimana, apportando quotidiani aggiornamenti.

