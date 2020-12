Previsioni Meteo, confermata nuova forte ondata di maltempo nel weekend

Abbiamo già rilevato che tutta la settimana in corso trascorrerà ancora all’insegna delle correnti mediamente instabili nordoccidentali. Abbiamo rilevato, altresì, che per un paio di giorni esse risulteranno meno incisive, quindi con fronti associati decisamente più deboli, meno incalzanti e ad azione localizzata. Insomma, fino a sabato le aree interessate da nubi e piogge saranno decisamente più circoscritte, con fenomeni, per di più, mediamente non particolarmente intensi, salvo qualcuno più forte, in particolare lungo le coste tirreniche e poi sulla Sardegna, sulla Sicilia e verso il Sud nel pomeriggio-sera di domani, giovedì. Più nubi e locali piogge anche venerdì, soprattutto al Nordovest e sulle regioni meridionali, meglio altrove. Sui rimanenti settori, specie orientali, si faranno strada maggiori schiarite soleggiate. Confermiamo, però, che proprio nel corso del fine settimana, dovrebbe compiersi un ultimo sussulto perturbato legato alla lunga fase instabile nordatlantica che caratterizzerà, oramai, gran parte della prima metà di dicembre.

Già nel corso di sabato, infatti, un nuovo impulso raggiungerà le regioni tirreniche, attivando un minimo depressionario sul medio Tirreno, con rovesci e temporali in intensificazione, soprattutto sul Tirreno in mare, anche sulla Liguria, sulle coste toscane, ma sulle coste tirreniche in genere, fino alla Campania e alla Calabria settentrionale; piogge e rovesci diffusi sulla Sardegna. Qualche pioggia anche sull’Emilia e sulla Lombardia, meglio sul resto del Nord e sul resto del Centro. Attenzione perché poi nel pomeriggio-sera di sabato, il minimo si approfondirà sul basso Tirreno, arrecando maltempo con temporali forti soprattutto in mare, ma rovesci, piogge e temporali diffusi anche tra Campania, Sicilia e Calabria, localmente su Lucania e Puglia; ancora piogge sparse, sebbene sempre più deboli, sul medio-alto Tirreno, sull’Emilia e sulla Sardegna centro-occidentale. Per domenica, il fulcro depressionario si porterà sullo Ionio, attivando intensi venti anche più freddi di Bora e di Tramontana con maltempo che andrà concentrandosi sul medio-basso Adriatico e sulle regioni meridionali, più intenso tra Puglia e Basilicata, localmente su Molise, Campania e sui settori ionici settentrionali. Maltempo ancora più intenso, indotti da correnti settentrionali, sul Nord della Sicilia, con rovesci e temporali forti. Tempo in deciso miglioramento sul resto del paese, anche con schiarite soleggiate prevalenti sul medio-alto Tirreno, al Nord e via via sulla Sardegna. Le temperature caleranno al Centro-Sud, rimarranno più stazionarie altrove. Locali nevicate sul Centro Sud Appennino, mediamente intorno ai 1.000/1.400 metri.

Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: