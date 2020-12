Previsioni Meteo, continua il flusso fresco e umido dall’Atlantico: ancora maltempo sull’Italia

Una curvatura ciclonica più pronunciata, in seno ancora ad una vasta saccatura instabile nord atlantica, sta transitando in queste ore sul basso Tirreno, con la formazione di un piccolo minimo depressionario in prossimità delle Isole Eolie e nuclei di vorticità positiva che stanno portando nubi e piogge su diverse aree meridionali. In queste ore mattutine, i rovesci e anche locali temporali stanno interessando soprattutto la Campania, con fenomeni localmente anche forti sul Napoletano centro-meridionale e interno, sul Nordovest Salernitano, sul centro Ovest dell’Avellinese, ma piogge diffuse su buona parte della Campania, eccetto l’Ovest a Nord Casertano e qualche area del Salernitano occidentale. Addensamenti e locali piogge anche sulla Calabria centro-settentrionale, essenzialmente sul Cosentino, rovesci in estensione fino a Puglia, foggiano e qualcuno anche sul Salento. Addensamenti e qualche rovescio sulle coste adriatiche tra Sud Abruzzo e Molise, magari qui qualcuno più intenso in mare, rovesci anche sullo Ionio settentrionale e occidentale, a Sudest della Sicilia. Sul resto dell’Italia, tempo mediamente più asciutto, anche con sole prevalente sulle regioni centrali, sull’Emilia centrale, sulle pianure venete; più nubi, invece, sul resto del Nord e sulla Sardegna, ma comunque tempo asciutto.

Per le ore pomeridiane-serali, è atteso ancora qualche addensamento con rovesci sparsi sulle aree meridionali, ma via via in forma più localizzata, soprattutto tra Campania, Calabria, localmente Lucania e sul medio Adriatico, occasionalmente qualche addensamento con brevi rovesci sulla Sicilia e in Puglia. Nelle ore pomeridiane, aumento di nubi da Ovest sul Nord Italia, anche qui con qualche breve pioggia irregolare sul Piemonte, poi anche verso la Lombardia, la Liguria, l’Emilia in giornata e occasionalmente su Alpi e Prealpi centro-orientali, ma si tratta di fenomeni mediamente piuttosto deboli e molto localizzati. Possibili fiocchi nella seconda parte della giornata sui rilievi del Nord, specie su quelli alpini centro occidentali, intorno ai 400/600 m, oltre i 1000/1100 m in serata sul Nord Appennino. Tempo migliore e più asciutto altrove. Temperature più o meno stazionarie, un po’ più fredde al Centro Nord; venti sostenuti sul basso Tirreno, sui canali e mari delle isole maggiori, sullo Ionio e localmente sull’Adriatico, a rotazione ciclonica intorno a un minimo sul basso Tirreno, quindi da Ovest/Nordovest sulle isole maggiori e sui rispettivi mari e canali, da Sudovest sullo Ionio, da Sud/Sudest sul basso Adriatico, da Nordovest sul medio-alto Adriatico.

