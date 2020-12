Previsioni Meteo, è un weekend di maltempo diffuso: piogge e temporali soprattutto al Sud

L’Italia è ancora sotto il tiro di correnti instabili nordoccidentali. Va evidenziato, però, che esse stanno perdendo progressivamente consistenza o, perlomeno, che la loro incidenza va circoscrivendosi, tuttavia mostrandosi, localmente, ancora di buona intensità. In particolare, per la giornata odierna, più esposte alle nubi e alle precipitazioni saranno localmente le aree del medio-alto Tirreno, alcune settentrionali, poi la Sardegna meridionale e il basso Tirreno. Sul resto dei settori, al più potranno aversi degli annuvolamenti, magari anche locale copertura del cielo, ma non sono attese precipitazioni degne di nota, e, anzi, con ampi spazi soleggiati.

Ma vediamo più nel dettaglio il tempo atteso. Intanto, in queste ore mattutine, nubi più intense con rovesci stanno interessando soprattutto l’Emilia, anche forti tra Parmense e Reggiano; piogge sparse e rovesci fino alla Lombardia sudorientale, soprattutto tra il Cremonese, il Mantovano, localmente il Bresciano e piogge sulla Toscana settentrionale e occidentale, specie tra il Lucchese, localmente il Pistoiese, anche il Nord Pisano, il Livornese, il Grossetano occidentale e costiero. Altri addensamenti con rovesci, in qualche caso anche di forte intensità, sulla Sardegna sudoccidentale, soprattutto sua area Sulcis, Medio Campidano occidentale, anche Ovest Cagliaritano e Sudovest Oristanese. Al momento l’instabilità è più blanda sulla Calabria, specie tirrenica, con qualche debole rovescio sparso, ma su quest’area nelle ore notturne si sono avuti rovesci più significativi, specie sul versante tirrenico del Reggino settentrionale. Sul resto del paese, tempo asciutto, magari con nubi, frequenti addensamenti e anche locali nebbie o foschie, specie al Centro Nord, ma non mancano diffuse schiarite.

Per il resto della giornata, sono attesi rovesci e anche locali temporali sul basso Tirreno in mare, un peggioramento sulla Sicilia, con piogge e rovesci sparsi e poi, soprattutto verso sera, una intensificazione di nubi e piogge anche sulla Calabria, soprattutto tirrenica. Nubi con addensamenti e locali piogge irregolari anche lungo le coste tirreniche centro-meridionali, tra la Toscana, il Lazio e la Campania. Ancora locali piogge sull’Emilia, fino al primo pomeriggio, poi via via le precipitazioni cesseranno, mentre rovesci irregolari proseguiranno sulla Sardegna. Sul resto del paese, tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite. Temperature più o meno stazionarie, con massime fino a +17/+19°C sulle regioni meridionali, +13/+15°C su quelle centrali, non oltre i +7/+8°C al Nord. Minime mediamente comprese tra +2 e +8°C sulle pianure del al Centro Nord, fino a +11/+13° al Sud.

