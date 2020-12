Previsioni Meteo, FOCUS sul maltempo in arrivo nel weekend e all’inizio della Settimana di Natale

Atmosfera decisamente più movimentata per il corso del weekend e per la prima parte della settimana prossima. L’alta pressione, che ha visto primi fastidi un po’ più significativi nel corso della giornata di ieri, mercoledì 16, con più nubi e qualche pioggia sparsa sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, vedrà una crisi un po’ più importante a iniziare da sabato 19, poi via via sempre più significativa nel corso di domenica e lunedì 21, con strascichi fino a martedì 22 dicembre. Intanto, tra oggi e domani, a parte nubi più intense sulla Liguria con qualche pioggia più importante, in estensione anche all’Emilia, non ci sono da segnalare altre piogge, quindi tempo mediamente asciutto sul resto del paese salvo le consuete nubi basse diffuse, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, associate anche a nebbie e a foschie. Dunque, cambiamento più rilevante a iniziare dal weekend. A determinarlo sarà un’azione congiunta tra una bassa pressione nordafricana, frutto di un moderato cavo instabile atlantico in isolamento su quei settori e con attivazione anche di una bassa pressione tra la Tunisia e i Canali delle isole maggiori, e un successivo cavo instabile sempre oceanico, questo via via più incisivo verso le regioni dell’alto Tirreno e del Nord Ovest, a iniziare soprattutto dalla notte su domenica e poi per tutto il corso del giorno festivo.

Le piogge più significative, proprio nella notte su domenica 20, inizieranno a riguardare la Liguria e il basso Piemonte, fino anche all’alta Toscana, con rovesci e anche temporali di moderata-forte intensità. Nel contempo, nubi e piogge in intensificazione anche sulla Sardegna meridionale, soprattutto sul Cagliaritano, e sui Canali delle isole maggiori, qualche pioggia sparsa sulla Sicilia. Nella notte su domenica e poi per tutta la giornata festiva, maltempo sulla Sardegna, soprattutto sudorientale, tra il Cagliaritano e l’Ogliastra, rovesci e temporali forti sui Canali delle isole maggiore e via via rovesci e temporali anche su gran parte della Sicilia. Piogge e temporali forti anche sulla Liguria, localmente sull’Ovest Emilia, Sudest Piemonte e piogge sparse verso la Lombardia. Nella sera di domenica, peggiorerà anche sulla Calabria meridionale con rovesci e temporali soprattutto sui settori ionici del Reggino poi verso quelli ionici del Catanzarese centro meridionale. Sul resto del paese, tempo mediamente asciutto, nel fine settimana, o al più con locali nubi irregolari, ma anche schiarite.

Per lunedì 21, continueranno le piogge tra la Sicilia e Calabria, soprattutto sui rispettivi settori ionici e meridionali, altre piogge diffuse sulla Liguria, soprattutto centrale e di levante, su alta Toscana, qualcuna sparsa sulla Lombardia, verso Alpi e Prealpi centro-orientali e sul Friuli-Venezia Giulia. Qualche pioggia possibile anche sul basso Adriatico, Puglia, localmente sulla Lucania, tempo sempre asciutto sul resto del territorio, salvo nubi irregolari qua e là ma anche schiarite. Nella sera notte locali addensamenti anche sui settori alpini, soprattutto versanti esteri, con precipitazioni sparse a carattere nevoso ad alta quota e ancora rovesci settori ionici tra Sicilia, Calabria e Puglia. Buono altrove. Per martedì, più nubi e qualche addensamento con piovaschi sparsi sulle regioni tirreniche, tempo asciutto sul resto del paese. Le temperature sono attese stazionarie o in lieve ulteriore aumento su valori tra i 2 e i 4°C superiori a quelli tipici del periodo un po’ su tutto il territorio.

Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: