Previsioni Meteo Inverno: stagione calda nel Mediterraneo, temperature molto alte sull’Est Europa a Natale. Le MAPPE mese per mese

Climate Services for Clean Energy (S2S4E) è un progetto europeo, finanziato da Horizon 2020, dedicato soprattutto alle energie rinnovabili. Il progetto fornisce anche previsioni stagionali ed ha appena pubblicato quelle per l’ultima parte di dicembre e per i prossimi 3 mesi. Ecco i dettagli delle previsioni realizzate rielaborando i sistemi di previsione ECMWF-Ext-ENS e ECMWF SEAS5 (vedi mappe nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

Dicembre mite in Europa

Nella settimana 14-20 dicembre, in Europa sono previste temperature più alte della norma per la stagione, con il rischio di alti estremi. Temperature eccezionalmente alte persisteranno sull’Est Europa durante le festività natalizie.

Settimana piovosa nell’Europa occidentale

Nella settimana 14-20 dicembre, sono previste precipitazioni sopra la norma sull’Europa occidentale verso l’Atlantico, così come in parti della Scandinavia, con l’eccezione della Norvegia settentrionale, dove sono attese precipitazioni sotto la norma.

Vento sotto la norma nelle prossime settimane

Prevista una velocità del vento sotto la norma in tutta Europa nella settimana 14-20 dicembre, con il rischio di estremi persistenti in Scandinavia anche nella settimana 21-27 dicembre. Inoltre, le previsioni stagionali mostrano che le Isole Britanniche e il Mare del Nord vedranno velocità del vento sotto la norma a gennaio.

Inverno eccezionalmente caldo nel Mediterraneo

Si prevede che persistano temperature più alte del normale nei mesi invernali nel Mediterraneo e in parti della Scandinavia. Tuttavia, a fine inverno per Svezia e Finlandia è previsto un pattern di tempesta.