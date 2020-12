Previsioni Meteo, forte maltempo fino a domenica ma la prossima settimana cambia tutto: torna il caldo fino a +20°C al Sud

Dopo un mese di Novembre eccezionalmente caldo e secco, caratterizzato per le prime tre settimane da un possente Anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale, Dicembre è iniziato all’insegna del maltempo che continua ad imperversare in queste ore soprattutto al Sud. La giornata di Mercoledì 9 Dicembre s’è conclusa con 102mm di pioggia a Lattarico, 99mm a Mormanno, 79mm a Montalto Uffugo, 77mm a Papasidero, 71mm a Domanico, nella Calabria tirrenica centro-settentrionale, e per tutta questa settimana continuerà a piovere in modo quotidiano e incessante fino a Domenica 13, giorno della Festa di Santa Lucia, soprattutto nelle Regioni tirreniche e al Sud dove nel weekend avremo violenti temporali.

La prossima settimana, però, la situazione cambierà in modo significativo per il ritorno dell’Anticiclone, che già Lunedì 14 ci regalerà una splendida giornata di sole in tutto il Paese. Il bel tempo continuerà Martedì 15 e Mercoledì 16 con sole pieno, soprattutto al Centro/Sud, e temperature che torneranno su valori particolarmente elevati per il periodo, soprattutto in Sicilia dove avremo massime di oltre +20°C. Anche al Nord le temperature aumenteranno sensibilmente, soprattutto in Emilia Romagna e al Nord/Est, raggiungendo valori ben superiori rispetto alle medie del periodo.

Questa situazione, però, non durerà a lungo: nuove profonde perturbazioni atlantiche continueranno a determinare ondate di maltempo già subito dopo il 16 Dicembre, e almeno fino alle festività natalizie passando per il solstizio d’inverno che quest’anno cade proprio il 21 dicembre. Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: