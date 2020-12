Previsioni Meteo, nuova ondata di maltempo da stasera per un ciclone in arrivo tra Sicilia e Sardegna sul mar Tirreno

Mattinata odierna all’insegna dei cieli diffusamente nuvolosi sull’Italia, in particolare al Nord, sulla Toscana, sui settori appenninici centrali, sulle coste del medio-basso Tirreno e anche sul Tirreno in mare e su alcune aree del Sud, soprattutto tra Campania, Lucania e Calabria. Ampio soleggiamento sul medio-basso Adriatico, sulla Liguria, sul Piemonte occidentale e meridionale, diffusamente anche sui settori alpini e sole prevalente anche sulle isole maggiori, salvo qualche addensamento locale. In queste ore mattutine, addensamenti nuvolosi più intensi associati a rovesci sparsi, stanno riguardando localmente le regioni del basso Tirreno, soprattutto la Campania meridionale, il Salernitano, localmente la Lucania occidentale e la Calabria tirrenica e interna, occasionalmente fino alle coste del Messinese e sui settori insulari siculi settentrionali. Nubi e locali rovesci anche sul Tirreno centrale in mare, occasionalmente sulle coste meridionali laziali, rovesci e temporali più forti in mare tra la Corsica e il Golfo ligure e altri addensamenti con rovesci sparsi sull’Appennino settentrionale, tra l’Umbria, le aree più orientali della Toscana e fino alla Romagna, Bolognese. Nubi diffuse sul resto del Nord, ma senza altri fenomeni associati, magari solo nebbie e foschie, salvo qualche breve rovescio su alto Piemonte.

Nelle ore pomeridiane, continueranno addensamenti e piogge o rovesci sparsi sulle medesime aree, magari qualcuno più intenso si rilievi appenninici tra Umbria, Nordest Toscane e Nord Marche, localmente sulla Romagna meridionale, fino al Bolognese. Rovesci e locali temporali anche sulla Campania centro-meridionale, specie tra Napoletano e Salernitano, e poi sulla Calabria tirrenica. Ma un peggioramento più significativo è atteso sulla Sardegna, dove arriveranno rovesci e temporali diffusi, soprattutto sulle aree centro-occidentali e poi sul Canale di Sardegna, qui anche con maltempo forte. Progressivo peggioramento anche sulla Sicilia, di più in serata, anche con rovesci e temporali localmente forti, soprattutto sul Trapanese e sull’Agrigentino, localmente anche sul Palermitano, poi verso i settori centrali dell’isola. Maltempo la sera sul basso Tirreno in mare, a largo delle coste sarde e verso quelle del Palermitano. Tempo migliore sul resto dei settori peninsulari. Venti moderati o forti occidentali o sud-occidentali, soprattutto sul medio-basso Tirreno, anche sulle isole maggiori e di più sui rispettivi canali e mari, tendenti a forti da Sud Ovest anche sullo Ionio e in rinforzo sul basso Adriatico la sera.

Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: