Previsioni Meteo, sarà una Domenica di forte maltempo in alcune zone del Sud. Lunedì arriva l’Anticiclone

Imperversa il maltempo sull’Italia meridionale in questo weekend di metà Dicembre: non fa particolarmente freddo, tanto che la neve sull’Appennino cade solo alle alte quote, ma abbiamo piogge e temporali sul basso Tirreno, tra Sardegna e Sicilia, e nel medio Adriatico, al largo del Gargano. Nel pomeriggio di oggi, Sabato 12 Dicembre, il maltempo interesserà tutta la Sicilia occidentale, con forti piogge su Palermo, Trapani e fino al messinese e ad Agrigento, oltre che nelle zone interne della Sardegna, mentre il resto dei fenomeni rimarrà in mare aperto e interesserà le isole del Tirreno, le coste di Molise e Gargano, la Calabria meridionale tirrenica:

Nella giornata di domani, Domenica 13 Dicembre, il maltempo si intensificherà in alcune zone del Sud. Avremo forti temporali sul Gargano e nella Sicilia tirrenica, con picchi di oltre 70-80mm di pioggia tra Madonie e Nebrodi, lungo la dorsale montuosa settentrionale della Sicilia esposta al mar Tirreno tra le province di Palermo e Messina.

Sarà una domenica d’instabilità anche in Puglia, Basilicata e Calabria, mentre nel resto d’Italia tornerà a splendere il sole, specie nel primo pomeriggio con un netto miglioramento in tutto il Centro/Nord e in Sardegna, dove avremo schiarite sempre più ampie e una serata dal cielo completamente stellato:

Infatti nella giornata di Lunedì 14 Dicembre sull’Italia tornerà l’Anticiclone, che garantirà bel tempo in tutto il Paese nella prima parte della prossima settimana. Le condizioni meteorologiche, così, miglioreranno stabilmente anche al Sud, dove tornerà a splendere il sole:

Le temperature aumenteranno sensibilmente, in modo particolare sulle due isole maggiori dove la colonnina di mercurio si avvicinerà ai +20°C.

Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: