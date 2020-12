Previsioni Meteo Toscana: domani neve in Appennino oltre i 700-800 metri

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale sulla costa; nevicate in Appennino oltre i 700-800 metri, localmente fino a quote inferiori nell’Alto Mugello.

Venti: moderati o localmente forti di Grecale.

Mari: mossi o molto mossi al largo e i settori meridionali fino a tutta la mattina.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Giovedì 3 nuvoloso in mattinata con residue precipitazioni lungo la costa. Generale miglioramento nel corso del pomeriggio.

Venti: fra deboli e moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Venerdì 4 peggioramento con precipitazioni inizialmente sulle zone settentrionali in estensione al resto della regione nella seconda parte della giornata.

Venti: in rinforzo dai quadranti meridionali, fino a forti su litorale e Arcipelago.

Mari: mossi tendenti a molto mossi o agitati.

Temperature: in aumento più sensibile nei valori minimi.