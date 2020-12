Previsioni Meteo Toscana: nuovo peggioramento da venerdì

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani variabile con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o breve temporale, in particolare in Arcipelago e zone centro-meridionale. Residue deboli precipitazioni in Appennino, anche nevose oltre 400-600 metri di quota nella notte e al primo mattino (in particolare sui versanti emiliano-romagnoli), in rialzo di quota nel pomeriggio. Nuovo aumento della nuvolosità in serata a partire dalle zone di nord-ovest.

Venti: fra deboli e moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Venerdì 4 peggioramento con precipitazioni inizialmente sulle zone settentrionali in estensione al resto della regione nella seconda parte della giornata. Quota neve in Appennino attorno a 1300 metri, in rialzo di quota dal pomeriggio.

Venti: in rinforzo dai quadranti meridionali, fino a forti su litorale e Arcipelago.

Mari: mossi tendenti a molto mossi o agitati.

Temperature: in aumento più sensibile nei valori minimi.

Sabato 5 molto nuvoloso con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità.

Venti: forti meridionali.

Mari: molto mossi o agitati.

Temperature: stazionarie.