Previsioni Meteo, tutti i dettagli per Natale 2020: torna il maltempo, poi una sorpresa fredda

Volgiamo lo sguardo ancora una volta sul possibile tempo in approssimazione alle festività natalizie e anche per la settimana prima di Natale. In realtà, volendo indagare anche sul medio periodo, ossia per la settimana ancora precedente, quella prossima, 14-20 dicembre, si prospetta poco dinamismo per via di una maggiore componente anticiclonica salvo, sul finire, qualche infiltrazione più atlantica in grado di portare una certa instabilità sulle aree occidentali. Ma la novità più di rilievo, potrebbe arrivare proprio con l’inizio della settimana natalizia. Infatti, proprio dal 22 del mese e, progressivamente, verso le festività natalizie, la già flebile alta pressione della fase precedente verrebbe nuovamente incalzata da un ennesimo flusso instabile atlantico il quale riprenderebbe anche in maniera repentina il sopravvento, apportando più nubi e più piogge, progressivamente da Ovest verso Est.

Si tratterebbe di un periodo pre-natalizio, caratterizzato dal tipo barico come espresso nell’immagine in evidenza, ossia con correnti atlantiche provenienti dal settore britannico, francese e penetranti sul Mediterraneo centro-occidentale attraverso il Golfo del Leone e le Baleari. Il tempo che ne conseguirebbe sarebbe umido e instabile, a tratti magari anche perturbato con piogge che tornerebbero diffuse sulle regioni settentrionali e su tutte quelle tirreniche, anche sulla Sicilia e sulle aree ioniche, soprattutto calabresi. Probabilmente instabilità più fiacca o comunque più irregolare sulle regioni del medio Adriatico. Termicamente sarebbe un periodo ancora abbastanza mite con temperature sopra la media.

Le successive manovre, come deducibile dalle indicazioni teleconnettive, potrebbero comportare via via una meridianizzazione delle figure bariche, con alta pressione crescente dalla Spagna, Francia e verso l’Ovest del Regno Unito. Ne conseguirebbe un trasferimento dei nuclei perturbati sub popolari verso i settori scandinavi e, da lì, influenti verso Sud. Andrebbe prendendo via via piede, infatti, un possibile blocco atlantico su Ovest Europa il quale potrebbe proiettare il Mediterraneo centrale e l’Italia verso condizioni più fredde e invernali a partire proprio da Natale, o poco dopo, e verso Capodanno. Continuano, nei forecasts da noi esaminati, a essere presenti scenari di tipo invernale verso l’ultima settimana dell’anno ma, naturalmente, si tratta di indicazioni di massima che andranno progressivamente vagliate con dati via via più freschi e credibili. Potrebbe anche solo realizzarsi un generale raffreddamento per l’Italia e magari i fronti perturbati settentrionali potrebbero agire più a Est. Questi, però, sono dettagli a ora non inquadrabili, più ipotizzabile, invece, una circolazione più settentrionale e potenzialmente anche più fredda verso l’ultima settimana dell’anno. La redazione di MeteoWeb, seguirà costantemente l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo apportato quotidiani aggiornamenti.