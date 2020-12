Previsioni Meteo, violento ciclone Afro-Mediterraneo dal Maghreb verso il Sud Italia: una grande tempesta prima di Natale

E’ tornato l’Anticiclone sull’Italia e le temperature stanno aumentando sensibilmente soprattutto al Centro/Sud: Martedì abbiamo avuto +18°C a Catania, Taranto, Sassari e Trapani, +17°C a Palermo, Messina, Cagliari, Reggio Calabria e Siracusa, +16°C a Bari e Salerno. Tra Mercoledì 16 e Giovedì 17 farà ancora più caldo con temperature che toccheranno i +20°C nelle Regioni più meridionali d’Italia, ma proprio in settimana avanzerà un nuovo peggioramento afro-mediterraneo proveniente dal Maghreb. Il ciclone colpirà in modo particolarmente violento Marocco e Algeria nella giornata di Giovedì, quando in Italia il clima sarà ancora mite e in prevalenza soleggiato:

Venerdì 18 Dicembre la tempesta si porterà nell’entroterra algerino, provocando forti temporali fin nel deserto del Sahara. Anche sull’Italia inizieranno ad aumentare le nubi su tutto il Paese, con le prime piogge pre-frontali sulla Sardegna orientale, attivate dalle correnti che soffieranno da est sul Tirreno:

Nel weekend il ciclone si avvicinerà al nostro Paese e sulle Regioni italiane si intensificherà il maltempo con piogge sparse tra Sicilia, Sardegna e coste tirreniche (dalla Calabria alla Liguria). Sabato 19 Dicembre il ciclone sarà sulla Tunisia:

Domenica 20 Dicembre il ciclone arriverà sul Canale di Sicilia, ma contemporaneamente dalla Valle del Rodano irromperà aria più fredda e instabile che andrà ad alimentare ulteriormente il Ciclone Mediterraneo, proprio quando avrà raggiunto l’Italia. Questa concomitanza alimenterà fortemente il maltempo sul nostro Paese, già a partire da Domenica con piogge torrenziali in Sicilia e nella Calabria meridionale:

La giornata di maltempo più estremo sarà Lunedì 22 Dicembre, quando il ciclone si intensificherà ulteriormente tra la Tunisia e il Canale di Sicilia, alimentando forti correnti umide di scirocco sul Sud Italia, addossando nubi cariche di pioggia soprattutto sulla Sicilia meridionale e orientale e sulla Calabria jonica:

Il maltempo continuerà anche Martedì 22 Dicembre, quando il ciclone si sposterà nel Mediterraneo centrale, verso la Libia, mentre da ovest arriverà un nuovo promontorio anticiclonico che riporterà ampie schiarite in Sardegna e nelle Regioni tirreniche:

