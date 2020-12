Prime nevicate a bassa quota in Piemonte: punte di 40-45 cm su Langhe e Appennini [FOTO]

Prime nevicate a bassa quota in Piemonte: Arpa regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per le zone meridionali del territorio.

La bassa pressione, in discesa dalla Danimarca, ha portato un peggioramento delle condizioni meteo, con la quota neve che nel corso della notte è scesa fino al livello della pianura: Arpa Piemonte segnala a Cuneo 20-25 cm, ad Alba 10-15 cm, su Langhe e Appennini mediamente 30-35 cm con punte di 40-45 cm.

Fiocchi bianchi sono caduti dunque nel Cuneese (foto e corredo dell’articolo), ma anche nell’Astigiano, nel Torinese e nell’Alessandrino.

Già dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni, con un temporaneo miglioramento da domani associato a gelate al primo mattino.

